امام جمعه اهواز گفت: حضور هوشمندانه مردم در صحنه، مانع از جسارت دشمن می‌شود و اراده پولادین ملت ایران، تمامی توطئه‌های استکبار را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در ر خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به ویژگی‌های رویارویی با دشمن اظهار کرد: حضور مردم در میدان، مانع از جسارت دشمن شده و قدرت اسلام را عالم‌گیر می‌کند؛ این حضور همچنین روحیه ابداع و اختراع را در جامعه تقویت کرده و توفیق شهادت را نصیب مردان الهی می‌سازد.

وی با تاکید بر اینکه توان رزمی و قدرت بازدارندگی کشور روزبه‌روز در حال افزایش است ادامه داد: ما فرزندان عاشوراییم و ملت بزرگ ایران آمادگی کامل خود را به نمایش گذاشته و شکوفایی توانمندی رزمندگان اسلام بیش از پیش نمایان است.

امام جمعه اهواز خاطر نشان کرد: مقامات آمریکایی هر زمان که دستاوردی ندارند، به دروغ‌پراکنی و صدور بیانیه‌های توخالی روی می‌آورند؛ دشمن در مقایسه با هزینه‌های هنگفتی که کرده، نه تنها به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها با شکست‌های سنگین مواجه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، تجزیه ایران اسلامی، ساقط کردن نظام، تضعیف رزمندگان جبهه مقاومت و تسلط بر تنگه هرمز را از اهداف اصلی دشمن برشمرد و تاکید کرد: دشمن در تمامی این اهداف ناکام ماند و امروز جمهوری اسلامی با اقتدار اعلام می‌کند که هر کشتی و ناوگانی که در تنگه هرمز کوچک‌ترین حرکت غیرقانونی داشته باشد، قاطعانه مورد هدف نیرو‌های مقتدر جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در آینده، هرگونه عملیات نظامی با پیوست شناختی و روانی همراه خواهد بود؛ چرا که درگیری‌های امروزی ترکیبی است و تنها به بعد نظامی محدود نمی‌شودف گفت: دشمن برای ایجاد شکاف در میان امت اسلامی از هر ابزاری استفاده می‌کند و اگرچه تاکنون در این محور ناکام مانده است، اما هوشیاری و مراقبت همگانی ضرورت دارد؛ ایجاد اختلاف در میان امت‌های اسلامی و به‌ویژه ملت ایران، از دیگر اهداف طراحی‌شده از سوی دشمن است.

امام جمعه اهواز تاکید کرد: شعار محوری ملت ایران را «مرگ بر آمریکا» است و پس از نابودی آمریکا، رژیم صهیونیستی و منافقین نیز از میان خواهند رفت؛ هرکس در مسیر ایجاد وحدت گام بردارد، در آغوش جهان اسلام است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد همچنین در پایان رسیدگی فوری به وضعیت بی‌آبی در منطقه خسرج حمیدیه را از مسئولان استان خواستار شد و گفت: تعداد زیادی از روستا‌های این منطقه مدت‌هاست که آب ندارند و مردم با مشکل جدی معیشتی برای تهیه آب و نان مواجه شده‌اند که انتظار می‌رود، مسئولان استان هرچه سریعتر برای رفع این مشکل اقدام کنند.



