امام جمعه موقت سردشت گفت: صیانت از خانواده و نظارت بر رفتار و تربیت فرزندان، از مهم‌ترین وظایف والدین در قبال جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه موقت سردشت با تأکید بر مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزندان، گفت: صیانت از خانواده و نظارت بر رفتار و تربیت فرزندان، از مهم‌ترین وظایف والدین در قبال جامعه است.

ماموستا باقی عمرنژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت، با اشاره به اهمیت نقش پدر و مادر در خانواده، پدر را به باغبانی تشبیه کرد که باید به‌موقع از باغ خود مراقبت کند و با رسیدگی مستمر، زمینه رشد و سلامت آن را فراهم سازد.

وی افزود: همان‌گونه که باغبان برای حفظ باغ خود تلاش می‌کند، پدر نیز باید با نظارت و مراقبت مستمر، از خانواده خود صیانت کند و در مسیر تربیت صحیح فرزندان گام بردارد.

امام جمعه موقت سردشت همچنین با اشاره به جایگاه مادر در تربیت نسل آینده، بر اهمیت پاکدامنی، مسئولیت‌پذیری و تربیت درست فرزندان تأکید کرد و گفت: مادر نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان دارد و بخش مهمی از تربیت نسل آینده در دامان مادران شکل می‌گیرد.

ماموستا عمرنژاد با تأکید بر ضرورت مراقبت والدین از فرزندان، از خانواده‌ها خواست با نظارت و توجه بیشتر، زمینه رشد سالم فرزندان را فراهم کنند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

وی همچنین در پیش از خطبه‌های نماز جمعه، بر همکاری مردم با مأموران سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد.