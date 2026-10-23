به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان فارس گفت: تیم دختران استان فارس در سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر کشوری رتبه سوم را کسب کرد و در بخش جانبی مقام دوم را به دست آورد.

محمود قادری بیان کرد: تیم دختران استان فارس در سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر کشوری که در استان کرمان، باغ شاهزاده ماهان برگزار شد، در رقابت با تیم‌های برتر کشور توانست جایگاه سوم کشوری را به دست آورد.

او بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این مسابقات در سه بخش امدادی، ورزشی و آزمون زبان انگلیسی به رقابت پرداختند.

قادری ادامه داد: در بخش امدادی نیز بخش‌های آتل‌بندی، پانسمان و بانداژ، احیای قلبی ریوی، حمل بدون تجهیزات، حمل تخصصی، حمایت روانشناختی و اسکان اضطراری برگزار شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان فارس افزود: حضور تیم‌ها در این رقابت‌ها فرصت تبادل تجربه میان جوانان استان‌های مختلف را فراهم کرد و زمینه آشنایی آنان با روش‌های نوین امداد و کار گروهی را شکل داد.

او بیان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات ارتقای مهارت‌های امدادی، ترویج فرهنگ بشردوستی و افزایش مشارکت اعضای جوان جمعیت هلال‌احمر بود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان فارس در پایان گفت: چنین دوره‌هایی به شناسایی استعداد‌های جوان و تقویت آمادگی آنها در عرصه‌های امدادی و بشردوستانه کمک می‌کند.