امام جمعه موقت رامسر گفت: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما در دفاع از کشور قاطعانه ایستاده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام غلامحسن تسخیری امام جمعه موقت شهرستان رامسر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع پیامبر اعظم (ص)، با تأکید بر آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما جنگ را می‌شناسیم و تجربه دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و آنچه از آن با عنوان جنگ رمضان یاد کرد، نشان داده است که در دفاع از کشور و مقابله با تهدید‌ها قاطعانه عمل می‌کنیم.

وی با اشاره به آنچه شکست دشمن در جنگ نظامی و ترکیبی توصیف کرد، افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی و ترکیبی، به جنگ اقتصادی روی آورده است؛ اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های راهبردی خود، از جمله کنترل تنگه هرمز به‌عنوان یکی از آبراه‌های حیاتی جهان، توانسته است معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه موقت رامسر با اشاره به تهدید‌های مطرح‌شده درباره وقوع جنگ چهارم، بر آمادگی نیرو‌های مسلح تأکید کرد و گفت: تهدید‌های دشمن و اظهارات فرماندهان نظامی کشور نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ متناسب و قاطع خواهد داد.

تسخیری همچنین با اشاره به موضوعاتی از جمله قطع کابل‌های متعلق به طرف مقابل که به گفته وی در اختیار ایران قرار دارند، در صورت وقوع جنگ چهارم، حملات موشکی به بیش از ۱۷ پایگاه آمریکایی و فاصله گرفتن ناو‌های این کشور از آب‌های سرزمینی ایران، این موارد را نشانه توان بازدارندگی جمهوری اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه در دو جنگ اخیر، فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ای در میدان نبرد به کار گرفته شد، گفت: بنا بر اظهارات مطرح‌شده از سوی منابع اروپایی، بیش از پنج هزار سورتی پرواز علیه ایران انجام شده است؛ با این حال، کشور با اتکا به توان دفاعی و ایستادگی نیرو‌های خود به مسیر مقاومت ادامه داده است.

امام جمعه موقت رامسر در پایان، با اشاره به رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و نقش مردم، فرماندهان و مرزداران در دفاع از کشور، ابراز امیدواری کرد پیروزی نهایی حاصل شود و راه امام راحل، قائد شهید و شهدای سرافراز با قدرت ادامه یابد.