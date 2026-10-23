امام جمعه شهرستان پردیس با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش جامعه، تقویت وحدت ملی و تبیین واقعیت‌ها در برابر جنگ روانی دشمن، خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و توجه به مشکلات معیشتی را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست.

وحدت ملی، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی، راه مقابله با جنگ روانی دشمن است

وحدت ملی، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی، راه مقابله با جنگ روانی دشمن است

خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، با اشاره به نگرانی‌های ناشی از تهدیدهای دشمن، تأکید کرد: مقابله با جنگ روانی، نیازمند آگاهی‌بخشی، پرهیز از انتشار اخبار نادرست و حفظ همبستگی میان مردم است. به گزارشحجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، با اشاره به نگرانی‌های ناشی از تهدیدهای دشمن، تأکید کرد: مقابله با جنگ روانی، نیازمند آگاهی‌بخشی، پرهیز از انتشار اخبار نادرست و حفظ همبستگی میان مردم است.

وی با اشاره به پیوند امنیت و معیشت مردم افزود: دفاع از کشور و تأمین امنیت، در کنار تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، دو مسئولیت جدایی‌ناپذیر هستند و مسئولان باید با افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و مدیریت عادلانه منابع، برای کاهش فشارهای معیشتی اقدام کنند.

امام جمعه پردیس همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرستان، از جمله ساخت مدارس، آماده‌سازی پل غیرهمسطح شهید لاریجانی، احداث پلی‌کلینیک فاز ۱۱ و تکمیل تصفیه‌خانه آب شرب، خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری مطالبات آنان را از مصادیق جهاد خدمت برشمرد.

حسینی در ادامه، با گرامیداشت سالروز افشاگری تاریخی امام خمینی(ره) علیه قانون کاپیتولاسیون، استقلال‌طلبی و اتکا به توان داخلی را از اصول اساسی انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت تبیین تاریخ انقلاب برای نسل جوان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی و افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی، نقش جوانان در تقویت امید اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: پاسداشت شهدا، حمایت از نسل جوان و رسیدگی مسئولانه به مطالبات مردم، در تقویت انسجام ملی و عبور از چالش‌ها مؤثر است.