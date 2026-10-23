به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام مهدی ستارزاده امام جمعه شهرستان نقده اقامه شد.

امام جمعه نقده با اشاره به سخنان و پیام تبریک مقام معظم رهبری به ورزشکاران که توانستند در خاک دشمن رتبه‌های خوب ورزشی را کسب کنند، افزود: امروز ورزشکاران ما در عرصه‌های مختلف جهانی خوب درخشیدند و حتی در مسابقات علمی نیز دانش آموزان ما توانستند نشان های طلایی را کسب نمایند و این نشان دهنده برتری ایران در عرصه‌های مختلف هست.

حجت الاسلام مهدی ستارزاده نخبه پروری و حمایت از نخبگان را یکی از وظایف مهم مسئولین کشوری برشمرد و تصریح کرد: این موفقیت‌های جهانی نشانه این است که ما توانایی پیروزی در تمامی عرصه‌ها را با تکیه بر نخبگان داریم و حمایت مسئولین در این راستا می‌تواند باعث پرورش استعداد‌های جوانان ما در عرصه‌های ورزشی و علمی شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان نقده پیروزی ایران در جنگ اخیر را به همت ایثارگری شهدا و همین نخبگان دانست و ادامه داد: امروز به همت نخبگان در عرصه‌های علمی و توان موشکی توانسته‌ایم دیوار محکم حفاظت از ملت و ایران اسلامی را بکشیم و برخلاف برخی کشور‌های منطقه که از ترس آمریکا در لانه خود خزیده‌اند توانسته‌ایم ابرقدرت پوشالی آنها را نیز به خاک مذلت بنشانیم.