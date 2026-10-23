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امام جمعه نقده گفت: امروز به برکت ایثار شهدا و به همت نخبگان، در عرصههای علمی و موشکی توانستهایم دیواری محکم برای حفاظت از ملت و ایران اسلامی بکشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام مهدی ستارزاده امام جمعه شهرستان نقده اقامه شد.
امام جمعه نقده با اشاره به سخنان و پیام تبریک مقام معظم رهبری به ورزشکاران که توانستند در خاک دشمن رتبههای خوب ورزشی را کسب کنند، افزود: امروز ورزشکاران ما در عرصههای مختلف جهانی خوب درخشیدند و حتی در مسابقات علمی نیز دانش آموزان ما توانستند نشان های طلایی را کسب نمایند و این نشان دهنده برتری ایران در عرصههای مختلف هست.
حجت الاسلام مهدی ستارزاده نخبه پروری و حمایت از نخبگان را یکی از وظایف مهم مسئولین کشوری برشمرد و تصریح کرد: این موفقیتهای جهانی نشانه این است که ما توانایی پیروزی در تمامی عرصهها را با تکیه بر نخبگان داریم و حمایت مسئولین در این راستا میتواند باعث پرورش استعدادهای جوانان ما در عرصههای ورزشی و علمی شود.
نماینده ولی فقیه در شهرستان نقده پیروزی ایران در جنگ اخیر را به همت ایثارگری شهدا و همین نخبگان دانست و ادامه داد: امروز به همت نخبگان در عرصههای علمی و توان موشکی توانستهایم دیوار محکم حفاظت از ملت و ایران اسلامی را بکشیم و برخلاف برخی کشورهای منطقه که از ترس آمریکا در لانه خود خزیدهاند توانستهایم ابرقدرت پوشالی آنها را نیز به خاک مذلت بنشانیم.