به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، کریمی افزود: براساس تصمیم اعضای این هیات، دکتر علی روحانی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر حمزه کیانی و دکتر محسن قاسمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه از دانشیاری به استادی و دکتر ابوالفضل جعفری عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، دکتر علی رییسی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و دکتر رضوان صالحی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از استادیاری به دانشیاری ارتقا مرتبه یافتند.