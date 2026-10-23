



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی گفت: مشارکت مردم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری، از عوامل مهم مقابله با فشار‌های اقتصادی دشمن است.

وی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت گرامیداشت یاد شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تأکید کرد و گفت: زنده نگه‌داشتن یاد این شهدا، به‌ویژه برای مردم شیراز، وظیفه‌ای مهم است.

امام‌جمعه شیراز همچنین با گرامیداشت یاد آیت‌الله سید مصطفی خمینی، شهادت ایشان را از رویداد‌های تأثیرگذار در روند گسترش حرکت انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ حرمت شخصیت‌های انقلابی تأکید کرد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اظهار کرد: همان‌گونه که مردم در عرصه‌های مختلف از کشور دفاع کرده‌اند، در جبهه اقتصادی نیز باید با مشارکت فعال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی حضور داشته باشند.

وی صرفه‌جویی در مصرف بنزین و برق را از جمله اقدامات مؤثر مردم دانست و با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی در استان فارس، بر ضرورت افزایش مشارکت اقتصادی مردم و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: وحدت ملی، همکاری مردم و مسئولان و تقویت ظرفیت‌های داخلی، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با فشار‌های خارجی دارد.