نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اهمیت حجاب و عفاف، گفت: دشمنان در جنگ شناختی به دنبال تضعیف حیا و پاکدامنی و ایجاد تفرقه در جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امام جمعه سمنان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی زیست عفیفانه دانست و با تسلیت سالروز شهادت ایشان گفت: حجاب‌زدایی و بی‌ثبات کردن جامعه اسلامی از اهداف دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی افزود: دشمن به دنبال از بین بردن حیا و پاکدامنی به‌عنوان سرمایه اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نقش زنان در دفاع مقدس و جنگ اخیر، تأکید کرد: حضور و فعالیت زنان در اجتماع باید با رعایت شئونات همراه باشد و حجاب و عفاف و دفاع از انقلاب را باید از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) بیاموزیم.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات مردم، گفت: دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی، تفرقه‌افکنی و برهم زدن انسجام جامعه است و می‌خواهد منافع خود را با تسلیم کردن کشور تأمین کند.

وی همچنین بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر جنگ روانی تأکید کرد و گفت: حضور آگاهانه و بازدارنده مردم در خیابان‌ها و آمادگی نیروهای مسلح، در صورت هرگونه حمله، از عوامل مقابله با تهدیدهای دشمن است.