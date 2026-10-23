به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: بر نقش سازنده دانش‌آموزان محیط‌یار در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

کریمی افزود: در حاشیه این مراسم، غرفه محیط زیستی برپا شد و دانش‌آموزان با حضور در غرفه محیط زیستی، آموخته‌های خود را در زمینه تفکیک زباله، بازیافت و حفاظت از منابع طبیعی به نمایش گذاشتند و به عنوان سفیران سلامت و محیط‌یار مدرسه، پیام‌های آموزشی را به سایر دانش‌آموزان منتقل کردند.

به گفته وی سبد‌های جمع‌آوری درب‌های پلاستیکی و کاغذ باطله به مدرسه اهدا شد تا دانش‌آموزان محیط‌یار بتوانند پویش‌های زیست‌محیطی را به‌صورت عملی مدیریت و هدایت کنند.

در پایان این برنامه بذر‌های محلب و بنه با کمک این دانش‌آموزان در محوطه مدرسه کاشته شد.