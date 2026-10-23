امام جمعه پلدشت با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف روحیه عمومی از طریق تهدید و ترس‌افکنی گفت: حفظ آرامش، تقویت همبستگی ملی و مقابله هوشمندانه با جنگ روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف روحیه عمومی از طریق تهدید و ترس‌افکنی گفت: حفظ آرامش، تقویت همبستگی ملی و مقابله هوشمندانه با جنگ روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت، ترساندن مردم و بزرگ‌نمایی توان نظامی دشمن را از ابزار‌های جنگ روانی برای تضعیف اراده عمومی دانست و گفت: جامعه باید ضمن ارزیابی واقع‌بینانه تهدید‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت، از گرفتارشدن در فضای هراس و ناامیدی پرهیز کند.

وی تصریح کرد: دشمن می‌کوشد با انتشار اخبار هراس‌انگیز و القای شکست‌ناپذیری خود روحیه مقاومت را تضعیف و جامعه را به عقب‌نشینی و تسلیم وادار کند؛ ازاین‌رو هوشیاری، حفظ آرامش و تقویت اعتمادبه‌نفس جمعی در برابر این فضاسازی‌ها اهمیت اساسی دارد.

امام جمعه پلدشت افزود: مقابله مؤثر با تهدید‌ها مستلزم شناخت دقیق خطرها، برنامه‌ریزی مناسب و آمادگی برای صیانت از امنیت کشور است و نباید اجازه داد ترس از پیامد‌های احتمالی، قدرت تصمیم‌گیری جامعه را مختل کند.

وی همچنین حفظ انسجام داخلی و تقویت همبستگی اجتماعی را از ضرورت‌های عبور از شرایط بحرانی دانست و تصریح کرد: هوشیاری در برابر شایعات، پرهیز از اختلاف‌افکنی و حفظ آرامش عمومی، نقش مهمی در خنثی‌سازی اهداف جنگ روانی دشمن دارد.

امام جمعه پلدشت در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در معارف اسلامی پرداخت و ایشان را الگویی برجسته از ایمان، معرفت، صبر، عبادت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معرفی کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره شخصیت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: جامعیت شخصیت آن حضرت در ایفای نقش‌های خانوادگی و اجتماعی، از مهم‌ترین ابعاد الگو بودن ایشان برای جامعه اسلامی است.

جمشیدی با بیان اینکه شناخت ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) نیازمند توجه به روایات، سیره عملی و معارف اسلامی است، خاطرنشان کرد: زندگی پربار آن حضرت جلوه‌ای از عظمت ایمان، مجاهدت و معرفت الهی است و سیره ایشان می‌تواند راهنمای تعالی فردی و اجتماعی باشد.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با جنگ روانی دشمن به تقویت ایمان، امید، عقلانیت و انسجام اجتماعی نیاز دارد و این رویکرد باید هم‌زمان با صیانت از امنیت، کرامت و حقوق مردم دنبال شود.