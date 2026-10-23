پخش زنده
امروز: -
فرمانده نیروی دریایی سپاه با شماری از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز، در جزیره هرمز دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دریادار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهدای جزیره هرمز از پدر و مادر شهیدان جزیره در جنگ اخیر قدردانی و تجلیل کرد.
وی در این دیدار گفت: شهیدان پاسدار و سرفراز نیروی دریایی سپاه، شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامی، عبدالرضا گلزاری و جواد رئوفی مقدم در جنگ تحمیلی سوم با جانفشانی خود در بستن تنگه هرمز بر روی دشمنان این ملت و نظام، جان خود را سپر دفاع از اسلام و ایران عزیز کردند.
دریادار عظمایی در این دیدارها شهیدان را مایه افتخار و سربلندی همه ملت برشمرد و افزود: اینکه آمریکاییهای غارتگر و ظالم با آن هم تجهیزات و ادعا الان تو دهنی خوردهاند از مجاهدت و جانفشانی این شهیدان بوده است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: عزت و آبرویی که ما امروز در دنیا داریم از خون همین شهیدان است.
وی افزود: رزمندگان ما در مقابل استکبار و قدرتهای مادی، به سید و سالار شیهدان اقتدا میکنند و از هیچ قدرتی هراسی ندارند؛ و شهادت، اجر مجاهدتی است که یک رزمنده را به اوج و کمال یک انسان در این دنیا و در عالم معنویت می رساند.
بیشتر بخوانید؛ تشییع پیکر مطهر شهید حمله آمریکا به لارک در بندرعباس