به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دریادار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهدای جزیره هرمز از پدر و مادر شهیدان جزیره در جنگ اخیر قدردانی و تجلیل کرد.

وی در این دیدار گفت: شهیدان پاسدار و سرفراز نیروی دریایی سپاه، شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامی، عبدالرضا گلزاری و جواد رئوفی مقدم در جنگ تحمیلی سوم با جانفشانی خود در بستن تنگه هرمز بر روی دشمنان این ملت و نظام، جان خود را سپر دفاع از اسلام و ایران عزیز کردند.

دریادار عظمایی در این دیدار‌ها شهیدان را مایه افتخار و سربلندی همه ملت برشمرد و افزود: اینکه آمریکایی‌های غارتگر و ظالم با آن هم تجهیزات و ادعا الان تو دهنی خورده‌اند از مجاهدت و جانفشانی این شهیدان بوده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: عزت و آبرویی که ما امروز در دنیا داریم از خون همین شهیدان است.

وی افزود: رزمندگان ما در مقابل استکبار و قدرت‌های مادی، به سید و سالار شیهدان اقتدا می‌کنند و از هیچ قدرتی هراسی ندارند؛ و شهادت، اجر مجاهدتی است که یک رزمنده را به اوج و کمال یک انسان در این دنیا و در عالم معنویت می رساند.

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