جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و جهاد اسلامی عملیات شهادت طلبانه در الخلیل را تبریک گفتند و خواستار تشدید مقاومت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری شدند.

استقبال حماس و جهاد اسلامی از عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری

استقبال حماس و جهاد اسلامی از عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حماس و گردان‌های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند، این عملیات در پاسخ به ادامه جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه باختری و قدس اشغالی و همچنین ادامه تجاوز به نوار غزه صورت گرفته است.

این جنبش‌ها اعلام کردند این عملیات اراده ملت فلسطین را در مقابله با رژیم اشغالگر و محکومیت سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم تبلور می‌بخشد. ملت فلسطین در برابر جنایات اشغالگران تسلیم نخواهد شد و مقاومت خود را تا توقف تجاوز، پایان اشغال اراضی خود و دفاع از مقدسات خود خصوصا مسجد الاقصی ادامه خواهد داد.

حماس و جهاد اسلامی از مردم فلسطین خواستند در سایه ادامه تجاوز‌ها و نقض حقوق فلسطینی‌ها در مناطق مختلف، با اعلام آماده باش، مقابله با نظامیان اسرائیلی و شهرک نشینان صهیونیست را افزایش دهند.

عملیات تیراندازی در ورودی شمالی شهر الخلیل به هلاکت دو نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و زخمی شدن چهار نفر دیگر منجر شد و عاملان عملیات نیز در جریان درگیری مسلحانه‌ای که بیش از ۲۰ دقیقه ادامه داشت، به شهادت رسیدند. پس از این عملیات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشست امنیتی فوری برگزار کرد.