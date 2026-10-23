نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: فشار‌ها و تهدید‌های نظامی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام والمسلمین حسینی در جمع نماز گزاران در خطبه‌های نمازدر مصلی بقیه الاعظم کاشان با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، گفت: ایستادگی و مقاومت مردم ایران در این حوادث، به موجب افزایش عزت و سربلندی کشور شده و نگاه جهانیان به ایران و ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است

وی وحدت و انسجام داخلی را از عوامل مهم مقابله با تهدیدات خارجی دانست و بیان کرد: پیوند میان مردم، دولت و حاکمیت می‌تواند در خنثی‌سازی توطئه‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: حفظ هوشیاری، افزایش آگاهی عمومی و حضور مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف، از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند به کاهش آثار فشار‌های خارجی کمک کند.

عضو خبر گان رهبری ادامه داد: دشمنان بار‌ها عزم و اراده ملت و نیرو‌های مسلح ایران را آزموده‌اند و باید بدانند که آزموده را آزمودن خطاست.

وی همچنین با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران در رقابت‌های کشتی آزاد، کشتی فرنگی و دیگر رشته‌های ورزشی، از مدال‌آوری ورزشکاران کشور قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به توسعه ورزش و رسیدگی به دغدغه‌های ورزشکاران شد.

امام جمعه کاشان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت تقوا، پرهیزکاری و پای بندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

وی با استناد به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، جهاد، صبر و بصیرت را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت برشمرد و گفت: حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت با تمام وجود ایستادگی کردند و در تشخیص حق از باطل و حمایت از امیرالمؤمنین علی (ع) الگویی ماندگار برای مسلمانان هستند.