به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (بویژه طی فردا) با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق دربرخی از نقاط استان (بویژه نیه شمالی و نیمه غربی) مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین با توجه به میزان وزش باد طی فردا در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد. شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۸.۶ و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۵.۷ و کمینه دمای ۲۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.