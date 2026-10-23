امام جمعه تکاب گفت: دشمن خواهان رخته در اراده پولادین و دژ مستحکم مردمی ماست اما به برکت ایمان قوی و حضور مقتدرانه ملت؛ پیروز قطعی میدان ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: اراده پولادین و دژ مستحکم مردمی دشمن را وادار به بهره گیری از حربه ایجاد رعب و ترس در بین آنان کرده و قطعا ملت ما با ایجاد رعب و ترس آنان مبنی بر استفاده از بمب‌های مادر و ... هرگز از مسیر بحق خود بر نخواهند گشت.

امام جمعه تکاب گفت: حضور مدبرانه ملت مبعوث شده ایران اسلامی در سنگر خیابان توأم با ندای الله اکبرشان شیرازه دشمن را از هم پاشید و درسی فراموش نشدنی به دشمنتن داد.

وی گفت: به برکت ایمان قوی و حضور مقتدرانه ملت ایران اسلامی پیروز قطعی میدان رویا رویی با دشمنان کشور و مردم عزیز ایران اسلامی است.

حجت الاسلام کوهی افزود: شناسایی و حمایت از نخبگان و زشی شهرستان در سرلوحه امور مسؤلان و دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد.

وی سپس به حضور مقتدرانه مردم تکاب در همایش جان فدا اشاره و گفت: از مردم عزیز و مسؤلان و دست اندر کار در این رویداد قدردانی می‌نمایم.

امام جمعه تکاب سپس به همایش سرمایه گذاری تکاب اشاره و گفت: امید می‌رود با این رویداد شاهد رفع بیکاری، بهبود زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی تکاب در آینده‌ای نزدیک باشیم.

امام جمعه تکاب گفت:جامعه ما بیش از هر چیزی به محبت نیازمند است و امید می‌رود روحیه مودت و برادری و محبت در جوامع بشری بالاخص جامعه ما روز بروز افزون شود.

وی گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) در سن ۱۸ سالگی آنچنان غنی از معرفت و محبت بود که به سیدة النساء العالمین شهره شد.