به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار آستانه‌اشرفیه، در نشست «پنجشنبه‌های پسماند» با تأکید بر ضرورت همکاری مؤثر و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: کاهش مکاتبات اداری غیرضروری و تعامل مستقیم، روند اجرای برنامه‌های مدیریت پسماند را سرعت می‌بخشد.

رحمت حیدری‌نژاد، با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه پسماند خاطرنشان کرد: با پیگیری مستقیم و هماهنگ امور می‌توان به پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت پسماند کمک کرد.

وی افزود: برای رسیدن به نتایج مطلوب، لازم است هر دستگاه در چارچوب وظایف خود نقش مؤثر و مسئولانه‌ای ایفا کند.

حیدری‌نژاد با تأکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌بخشی گفت: ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش توجه شهروندان به موضوع پسماند، بخش مهمی از مدیریت این مسئله است و باید در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی کاهش نامه‌نگاری‌های اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها را در تسریع پیگیری‌ها مؤثر دانست و اظهار کرد: مکاتبات غیرضروری نباید موجب کندی تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها شود؛ از این‌رو پیگیری به‌موقع و تعامل مستقیم دستگاه‌های مرتبط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه جلسات کارگروه پسماند، بر ضرورت پیگیری دقیق مصوبات و همکاری بیش از پیش شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و توجه به برنامه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی می‌تواند روند اجرای برنامه‌های پسماند را تقویت کند.

در پایان این نشست، بر پیگیری مستمر مصوبات کارگروه و ارائه گزارش پیشرفت اقدامات از سوی دستگاه‌های مسئول در شهرستان تأکید شد.