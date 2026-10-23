امام‌جمعه موقت اصفهان، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، خواستار تلاش مضاعف مدیران برای کاهش مشکلات معیشتی شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان، امروز در خطبه‌های نماز جمعه مصلای امام خمینی (ره) اصفهان با بیان اینکه دشمن با تشدید مشکلات اقتصادی، به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی و شکاف میان مردم و نظام است گفت: «اگرچه مسئولان تلاش‌هایی برای حمایت از اقشار محروم انجام داده‌اند، اما این اقدامات باید متناسب با شدت تورم و واقعیت‌های معیشتی تقویت شود.»

آیت الله مهدوی با پیشنهاد راهکار‌های عملی افزود: «اقداماتی نظیر تلاش شهرداری‌ها برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و خوراکی‌های مورد نیاز مردم، در صورت اجرا و دستیابی به نتیجه واقعی، می‌تواند گام مثبتی در جهت کاهش فشار بر خانواده‌ها باشد.»

‌امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به موفقیت‌های اخیر ورزشکاران کشور، به‌ویژه کشتی‌گیران ایرانی در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا، از به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی و پخش سرود ملی در عرصه‌های بین‌المللی یاد کرد و آن را جلوه‌ای ملموس از اقتدار و موفقیت ملت ایران دانست.

امام جمعه موقت اصفهان تأکید کرد که ملت ایران با وجود تمام فشارها، ظرفیت بسیار بالایی برای دستیابی به موفقیت‌های علمی، ورزشی و سیاسی دارد.

‌وی با اشاره به ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره ایشان در زمینه‌های صبر، بصیرت و دفاع از اصول دینی و ولایت تأکید کرد.

آیت الله مهدوی با اشاره به تربیت حضرت زینب (س)، نقش کلیدی خانواده را در پرورش انسان‌های شجاع، بصیر و مقاوم در برابر مشکلات جامعه دانست.

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وی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ عفاف و حیا به عنوان از آموزه‌های بنیادین سیره حضرت زهرا (س)، بر ضرورت حضور در مجالس سوگواری ایام فاطمیه و بهره‌گیری عملی از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) در زیست معاصر تأکید کرد.