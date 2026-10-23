آیت الله اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به اینکه دوباره زمزمه‌های جنگ نظامی از طرف دشمن به گوش می‌رسد گفت: ملت ایران از عزت و عظمت خود در برابر دشمنان با قدرت دفاع خواهد کرد و پیشانی دشمن را به خاک می‌مالد و درسی فراموش نشدنی به دشمن خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به اینکه دوباره زمزمه‌های جنگ نظامی از طرف دشمن به گوش می‌رسد گفت: ملت ایران از عزت و عظمت خود در برابر دشمنان با قدرت دفاع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر دشمن دوباره وارد کارزار نظامی شود ملت ایران برای عظمت و عزت خود خواهد ایستاد و پیشانی دشمن را به خاک می‌مالد و درسی فراموش نشدنی به دشمن خواهد داد.

آیت الله اعرافی با تاکید بر اینکه در برابر دشمن نباید ضعف نشان داد گفت: مسئولان کشور در برابر دشمن باید اقتدار و ایستادگی نشان دهند و در کارزار بزرگ و در وسط پیکار نباید ضعف و ترس نشان داد و در ضمن دشمن و امکانات و توانمندی‌های آن را هم نباید کم شمرد و نادیده گرفت.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه در این شرایط باید تدابیر جدیدی هم اندیشیده شود افزود: باید مسئولان تمام امکانات و تدابیر اقتصادی و معیشتی را بیندیشند و باید به این ضرورت توجه نمایند و باید برای آمادگی و بسیج ملی، کشور را آماده کنند.

وی به اتحاد مقدس حول فرمان رهبر انقلاب و فرمانده معظم کل قوا اشاره کرد و خاطرنشان کرد: انسجام، وحدت و همگرایی نیاز جامعه است و نباید به این وحدت و اتحاد مقدس ملی خدشه‌ای وارد شود و باید آن را حفظ کرد.

خطیب جمعه قم در مورد اهمیت حضور خیابانی مردم گفت: مردمی که در خیابان هستند باید به آنان آفرین گفت که خیابان‌ها را منور کرده‌اند و در مراسم‌های دینی و مذهبی و ملی حاضر می‌شوند و پای پرچم اسلام، انتقام و عزت اسلام ایستاده‌اند و با حضور مردم عزت اسلامی ادامه خواهد یافت.

آیت الله اعرافی تاکید کرد: آمریکا با تمام امکانات وسیع خود کاخ شیشه‌ای و خانه عنکبوت است و ما در پیچ تاریخی هستیم و جز ایستادگی هیچ راهی نداریم و در برابر این کاخ شیشه‌ای و خانه عنکبوتی باید مقاومت و ایستادگی کرد.

وی افزود: نفرت بی سابقه از آمریکا در دنیا، ضعف آمریکا در جنگ نامتقارن، تاثیری پذیری از بسته شدن تنگه هرمز و تورم کالا و خدمات در آمریکا، تشدید رقابت‌ها و اختلافات داخلی، تعیین بانک اهداف جدید، وارد آوردن ضربه‌های سنگین نظامی، پایان عصر صبر راهبردی کشورمان و از بین رفتن غرور و تکبر آمریکا در جهان از پیامد‌ها و آثاری است که آمریکا در ۸ ماه گذشته با آن روبه رو شده است.

آیت الله اعرافی با تذکر به دولت آذربایجان در مورد ممنوعیت ورود دانش آموزان محجبه به مدارس گفت: دولت آذربایجان نباید مردمی که علاقه‌مند به حجاب و ارزش‌های الهی هستند را مورد اذیت و آزار قرار دهد و این مقوله در آن کشور باید متوقف شود.

خطیب جمعه قم افزود: حجاب، حریم پاسداشت ارزش‌های الهی و به‌عنوان نماد رستگاری زن در جامعه است و باید این ارزش در بین زنان حفظ شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از دو کشور بحرین و عربستان که جوانان و علمای فراوانی را به مدت طولانی زندانی می‌کنند و مردمی که در زندان مشکلات زیادی پیدا کرده‌اند گفت: این دولت‌ها از این کار زشت دست بردارند و زندانی کردن جوانان و علما مایه ناراحتی و نگرانی علما، مردم منطقه و حوزه‌های علمیه است.

وی افزود: از دستگاه دیپلماسی انتظار است که رهایی مردم، علما و جوانان را از زندان‌های این دو کشور پیگیری کند.