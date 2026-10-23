

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: همچنان تا اواخر هفته آینده، با عبور متناوب امواج ضعیف جوی از سطح استان، گاهی شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهیم بود که در برخی نقاط با تندباد و احتمال گردوخاک همراهی می‌کند.

میرحسینی افزود: همچنین تا روز دوشنبه، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وقوع رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق‌ـ به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق جنوبی استان‌ـ دور از انتظار نیست.

وی در پایان درباره نوسانات دمایی استان نیز اظهار کرد: طی این مدت، تغییرات دمایی قابل‌توجهی نخواهیم داشت و دمای هوا نوسانات جزئی را تجربه خواهد کرد.