رئیس سازمان صداوسیما در نشست با فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان مرکزی، بر لزوم صراحت در جنگ شناختی، بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و تداوم رویداد «ایران‌جان» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در جریان سفر به اراک و در نشست با فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی استان مرکزی که در حسینیه شهدای گمنام برگزار شد، با اشاره به عبور سرافرازانه کشور از بحران‌ها و فتنه‌ها گفت: دوران اخیر با وجود تمامی تلخی‌ها، دستاورد ارزشمند «کشف توانمندی‌های درونی» و ظهور حقیقت «امت مبعوث» را به همراه داشت و حضور هوشمندانه مردم تمامی نقشه‌های دشمن را خنثی کرد.

رئیس رسانه ملی در این نشست با اشاره به عبور سرافرازانه کشور از بحران‌ها و فتنه‌های متعدد گفت: دوران اخیر با وجود تمامی تلخی‌ها و حوادث سنگین، دستاوردی ارزشمند به همراه داشت و آن «کشف توانمندی‌های درونی» و ظهور حقیقت «امت مبعوث» بود. دشمن با سناریونویسی‌های چندده‌ساله و ترور‌ها و فشار‌های همه‌جانبه قصد به زانو درآوردن نظام را داشت، اما حضور هوشمندانه و به هنگام مردم در صحنه و پای کار آمدن آحاد جامعه، تمامی نقشه‌های آنان را خنثی کرد و سیلی محکمی به صورت دشمن نواخت.

رئیس رسانه ملی با تأکید بر لزوم عبور از تعارفات دیپلماتیک در شرایط خطیر کنونی تصریح کرد: دشمنی که امروز در برابر ملت ایران ایستاده، با تمامیت ارضی، تاریخ و هویت این سرزمین خصومت دارد؛ بنابراین در جنگ رسانه‌ای و شناختی نباید تعارف کرد، بلکه باید بسیار صریح، شفاف و بدون رودربایستی با مسائل روبه‌رو شد. امروز جمهوری اسلامی در قوی‌ترین موضع داخلی و منطقه‌ای قرار دارد و دشمن مستاصل شده است.

دکتر جبلی با یادآوری توصیف رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه رسانه به عنوان «دانشگاه، قرارگاه و آسایشگاه» افزود: سند تحول رسانه ملی از روز نخست بر دو اصل بنیادین «هویت» و «عدالت» استوار شده است.

در حالی که در حوزه هویت و پیشرفت‌های همه‌جانبه گام‌های بزرگی برداشته‌ایم، تحقق عدالت کار سختی است که باید با همدلی، هم‌افزایی و مطالبه‌گری درون‌زا آن را به سرانجام برسانیم. هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین این رسالت را به دوش بکشد و همکاری فعالان فرهنگی و رسانه‌ای یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با تمجید از اجرای موفق رویداد ملی «ایران‌جان» در استان مرکزی افزود: این طرح نشان داد که چگونه می‌توان با اختصاص ظرفیت شبکه‌ها به یک استان، تمامی مفاخر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پنهان آن را به قاب تصویر کشید و به مخاطبان معرفی کرد.

ما از ساخت آثار فاخر تاریخی همچون سریال «امیرکبیر»، توسعه برنامه‌سازی در فضای مجازی برای نسل جدید، توجه ویژه به الگوی موفق زن مسلمان که نمونه بارز آن کسب ۷ مدال از ۹ مدال ورزشی توسط بانوان افتخارآفرین بود و برنامه‌های جذاب در حوزه عفاف و حجاب به طور کامل حمایت می‌کنیم.

در این نشست، همچنین جمعی از هنرمندان، مستندسازان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان مرکزی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه‌هایی چون: روایت پیشرفت‌های صنعتی استان، لزوم استفاده از چندرسانه‌ای‌ها، رویکرد تهاجمی به جای سیاست تدافعی در برنامه‌ریزی‌ها، توجه به مخاطب‌شناسی نسل جدید، تبیین راهکار‌های کمک به بحران جمعیت، برجسته‌سازی شخصیت‌های اجتماعی و حمایت از سیاست‌های هنرمندان متعهد مطرح کردند که مورد توجه و تبادل نظر قرار گرفت.