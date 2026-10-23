به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بنا به اعلام مدیریت بحران فرمانداری شهرستان ماکو در پی بارش باران و تگرگ در بخش‌های بازرگان و منطقه بورالان و بخش مرکزی ماکو، سیل جاری و موجب آبگرفتگی و خسارت به بخش‌های از روستا‌ها شد.

بنا به اعلام بخشداران بازرگان و مرکزی ماکو این خسارت در سه روستای بخش بازرگان و یک روستای بخش ماکو موجب آبگرفتگی منازل مسکونی و خسارت به اماکن دامی و محصولات کشاورزی شده است.

بر اساس این گزارش از صبح امروز گروه‌های تعیین خسارت از ادارات در روستا‌های سیل زده حاضر و مشغول ارزیابی خسارت‌های وارده به اماکن و محصولات کشاورزی هستند.