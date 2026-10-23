امام جمعه موقت بیرجند گفت: با راهنمایی های رهبر انقلاب اسلامی، اتحاد ملت و تلاش نیروهای مسلح به زودی به پیروزی دست خواهیم یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه بیرجند با اشاره به سخنان رهبر شهید که بار‌ها فرمودند دشمنان عهد شکن ما هیچگاه به دنبال صلح نیستند بلکه منظور آنها از صلح، تسلیم بی چون و چرای ملت است گفت: دشمنان این مرز وبوم این آرزو را به گور خواهند برد.

حجت الاسلام رحیم آبادی همچنین با اشاره به موفقیت‌های نظامی نیرو‌های مسلح در جنگ‌های اخیر، بویژه در تنگه هرمز افزود: امروز قیام مردم مبعوث شده ایران و خون پاک رهبر شهید و دیگر شهدا، پرچم ولایی کشورمان را جهانی کرده و به لطف الهی و راهنمایی‌های رهبر فرزانه، اتحاد ملت و تلاش نیرو‌های مسلح به زودی به پیروزی نهایی دست خواهیم یافت.

وی همچنین بر توجه ویژه مسئولان به مشکلات فرهنگی بویژه بد حجابی تاکید کرد و گفت: مسئولان با الگوگیری از راه و روش زندگی حضرت زهرا (س) بر اجرای سختگیرانه‌تر قوانین این حوزه اهتمام ورزند.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و افزود:با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای همراهی و همدلی آحاد جامعه در رفع مشکلات اقتصادی، هر شخصی در این حوزه کاری می تواند انجام دهد برای رفع مشکلات اقتصادی نیز پیش قدم باشد.