در مالزی، در جشنواره زبان‌های آموزش عالی مالزی، با شعار سفر زبان‌ها؛ ساختن جهانی بدون مرز، در میان غرفه‌های مختلف این جشنواره، غرفه زبان فارسی با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان روبه‌رو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جشنواره زبان‌های آموزش عالی مالزی در پایتخت مالزی برگزار شد؛ رویدادی که در آن، زبان فارسی نیز فرصتی برای معرفی فرهنگ و ادبیات ایران و آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با این زبان کهن فراهم کرد.

دانشگاه مالایا در کوالالامپور میزبان جشنواره زبان‌های آموزش عالی مالزی، رویدادی با شعار «سفر زبان‌ها؛ ساختن جهانی بدون مرز». در میان غرفه‌های مختلف جشنواره، غرفه زبان فارسی با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان روبه‌رو شد.

آثار شاعران بزرگی، چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا، زبان فارسی را به یکی از جلوه‌های ماندگار فرهنگ و ادبیات ایران و جهان تبدیل کرده‌اند.

آموزش زبان فارسی در دانشگاه مالایا نیز از ظرفیت‌های مهم برای گسترش ارتباطات فرهنگی میان ایران و مالزی به شمار می‌رود.

کلاس‌های زبان فارسی در دانشکده زبان‌ها و زبان‌شناسی دانشگاه مالایا فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر دانشجویان مالزیایی با تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران فراهم می‌کند.