مدیرکل گمرک بوشهر از صادرات بیش‌از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش‌از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در هفت ماه امسال از گمرک‌های استان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رضا مهرجویی با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریا‌پایه، از رشد صادرات محصولات غیرنفتی و خدمات بی‌وقفه گمرک‌ها در هفت ماه امسال خبر داد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های مهم تجاری و اقتصادی برخوردار است، اظهار کرد: این استان در راستای توسعه اقتصاد دریا‌پایه، توانمندی بسیار مهمی در زمینه صادرات کالا و محصولات غیرنفتی دارد.

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به زیرساخت‌های گمرکی استان تصریح کرد: استان بوشهر دارای ۱۳ گمرک در نوار ساحلی خلیج فارس است که به‌صورت شبانه‌روزی خدمات لازم را به صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند تا روند تجارت به بهترین شکل ممکن پیش برود.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات بوشهر با ارائه آماری از عملکرد صادراتی استان در هفت ماه امسال، گفت: در این مدت ۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار از گمرک‌های استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: در این میان، ۱۴۲ نوع کالا به ۳۳ کشور جهان صادر شده که در این بین، کشور چین با اختصاص ۶۲ درصد سهم، رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده است.

مهرجویی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تجارت بین‌الملل، افزود: باوجود تنش‌ها و تقابل‌های موجود که منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه تجارت شده است، اما با تمرکز بر تأمین به‌موقع نیاز‌های کشور، ترخیص کالا‌های سلامت‌محور و مواد اولیه واحد‌های تولیدی بدون هیچ‌گونه وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی در گمرکات استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه روسیه در سبد صادراتی استان، یادآور شد: کشور روسیه به‌عنوان یکی از مقاصد مهم هدف، سهم قابل‌توجهی در صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان به‌ویژه میگو دارد و این روند با حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان بدون هیچ‌گونه ایستایی تداوم دارد.