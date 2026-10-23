به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف جهش در تولید تولید دام سبک در آذربایجان غربی با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) و جهاد کشاورزی طرح مایه کوبی احشام سبک در استان در حال اجراست.

محمد پور عبدالله مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، جهاد کشاورزی و بانک عامل این بخش بسته شده است؛ ۴۰۰ هزار راس دام سبک در ۱۱ شهرستان و ۱۸۷ روستا استان تحت پوشش قرار گرفته است برای این دام‌ها هم اقلام بهداشتی و هم واکسن‌های غیر راهبردی مانند واکسن انتروکسمی و واکسن آگالاکسی رایگان توزیع شد ه است.

صمد دادگر مدیر جهاد کشاورزی چایپاره گفت: در شهرستان چایپاره هم این طرح با توزیع اقلام دارویی مورد نیاز در حال اجراست.



بر اساس این طرح سالانه ۴۰ هزار راس دام بر علیه بیماری‌ها واکسینه میشوند.



پور عبدالله مسئول ستاداجرایی فرمان امام (ره) در استان گفت: برای اجرای این طرح در استان ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که تاکنون ۶۵ میلیارد تومان آن جذب شده وارزش اقلام بهداشتی توزیع شده به ازای هر دامدار ۱۰ میلیون تومان است.



در اجرای این طرح که از سال گذشته شروع شده و قرار است تا ۴ سال آینده ادامه داشته باشد در آذربایجان غربی بیش از ۲ میلیون راس دام سبک علیه انواع بیماری‌ها واکسینه شوند.