مایکروسافت از توسعه ابزار هوش مصنوعی برای کمک به تشخیص مرحله‌به‌مرحله بیماری‌ها خبر داد که با بررسی تدریجی اطلاعات بیمار، به شناسایی بیماری‌های پیچیده و انتخاب آزمایش‌های تکمیلی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز؛ پژوهشگران مایکروسافت از توسعه ابزار جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده‌اند که با الگوبرداری از روند مرحله‌ای تشخیص پزشکی، اطلاعات بیماران را بررسی می‌کند و در موارد پیچیده، برای تعیین تشخیص احتمالی، پرسش‌ها، معاینات و آزمایش‌های تکمیلی موردنیاز را پیشنهاد می‌دهد.

نتایج مطالعه این پژوهشگران که روز پنجشنبه در مجله علمی «ساینس» (Science) منتشر شد، نشان می‌دهد این ابزار در مجموعه‌ای از ارزیابی‌های تشخیصی، عملکرد قابل‌توجهی داشته است. پژوهشگران در عین حال بر اهمیت بررسی بیشتر عملکرد این فناوری در محیط‌های درمانی واقعی تأکید دارند.

الگوبرداری از روند تشخیص پزشکان

این ابزار از سامانه‌ای موسوم به «هماهنگ‌کننده» (Orchestrator) استفاده می‌کند که مراحل بررسی یک مسئله پزشکی را سازمان‌دهی می‌کند. این سامانه با بهره‌گیری از گروهی شبیه‌سازی‌شده از متخصصان بالینی مبتنی بر هوش مصنوعی، روند تحلیل اطلاعات و انتخاب مراحل بعدی بررسی را مدیریت می‌کند.

برخلاف بسیاری از مدل‌های متداول هوش مصنوعی پزشکی که علائم بیمار، نتایج آزمایش‌ها و تصاویر پزشکی را به‌صورت یکجا تحلیل می‌کنند، این ابزار رویکردی مرحله‌ای دارد.

در این فرایند، سامانه ابتدا مشخص می‌کند چه پرسش‌هایی باید درباره سابقه پزشکی بیمار مطرح شود و کدام یافته‌های معاینه جسمی اهمیت دارند. سپس بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، آزمایش‌های مناسب را پیشنهاد می‌کند، نتایج را بررسی می‌کند و در صورت نیاز، انجام آزمایش‌های تکمیلی را در نظر می‌گیرد.

به گفته پژوهشگران، فرضیه‌های تشخیصی و برنامه بررسی در طول این فرایند و با ورود اطلاعات جدید به‌روزرسانی می‌شوند.

ارزیابی عملکرد در موارد پیچیده پزشکی

پژوهشگران عملکرد این ابزار را در بیش از ۳۰۰ مورد پزشکی نادر و پیچیده ارزیابی کردند. بر اساس نتایج مطالعه، سامانه مجهز به هماهنگ‌کننده در بررسی تشخیصی و تعیین بیماری، بیش از دو برابر دقیق‌تر از پزشکان عمومی شرکت‌کننده در این ارزیابی عمل کرد؛ پزشکانی که برای بررسی موارد از کتاب‌های مرجع پزشکی و اینترنت استفاده می‌کردند.

این ابزار همچنین در ارزیابی سناریو‌هایی برگرفته از یک پایگاه داده بزرگ مربوط به پذیرش بیماران در بخش‌های اورژانس، نتایج قابل‌توجهی به دست آورد و عملکرد آن در این آزمون‌ها از پزشکان شرکت‌کننده بهتر بود.

پژوهشگران یادآور شدند که بسیاری از ارزیابی‌های رایج هوش مصنوعی پزشکی بر پرسش‌های چندگزینه‌ای متکی هستند؛ در حالی که تشخیص در محیط بالینی معمولاً به جمع‌آوری تدریجی اطلاعات، ارزیابی یافته‌های جدید و انتخاب بررسی‌های تکمیلی نیاز دارد.

تأکید بر تفاوت آزمون‌های استاندارد و شرایط واقعی درمان

دومینیک کینگ، معاون رئیس بخش سلامت شرکت مایکروسافت‌ای‌آی (Microsoft AI)، که تیم او در حال توسعه این فناوری است، گفت هوش مصنوعی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های آزمونی به توانایی بالایی رسیده است، اما این آزمون‌ها لزوماً پیچیدگی شرایط واقعی درمان را منعکس نمی‌کنند.

او گفت: «هوش مصنوعی در کسب نمره کامل در این آزمون‌ها بسیار خوب عمل کرده است؛ اما طبیعتاً این شرایط، دنیای واقعی نیست. هیچ بیماری برای مراجعه به من نیامده است که یک خلاصه پزشکی مرتب و آماده در اختیارم بگذارد.»

این توضیح به تفاوت میان پاسخ‌گویی به پرسش‌های از پیش تنظیم‌شده و فرایند واقعی تشخیص بیماری اشاره دارد؛ فرایندی که در آن پزشک باید اطلاعات را از منابع مختلف جمع‌آوری کند، یافته‌ها را تفسیر کند و در صورت لزوم، مسیر بررسی را تغییر دهد.

بررسی هزینه‌های فرایند تشخیصی

پژوهشگران همچنین گزارش کردند که در ارزیابی‌های انجام‌شده، طراحی مراحل بررسی تشخیصی توسط سامانه هماهنگ‌کننده با هزینه کمتری نسبت به فرایند‌هایی همراه بوده است که پزشکان انسانی آنها را برنامه‌ریزی می‌کردند.

هارشا نوری، رئیس بخش هوش مصنوعی در واحد سلامت مایکروسافت‌ای‌آی، گفت: «ما صرفاً دقت سامانه‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کنیم؛ بلکه بررسی می‌کنیم که این سامانه‌ها تا چه اندازه سنجیده و دقیق فرایند بررسی تشخیصی را پیش می‌برند.»

به گفته پژوهشگران، ارزیابی این فناوری تنها به نتیجه نهایی تشخیص محدود نیست و چگونگی انتخاب آزمایش‌ها و مدیریت مراحل بررسی نیز در آن اهمیت دارد.

مرحله بعد؛ ارزیابی در اورژانس

پژوهشگران مایکروسافت در همکاری با مرکز پزشکی بث اسرائیل دیکنس (Beth Israel Deaconess Medical Center) در بوستون آمریکا، قصد دارند توانایی این ابزار را برای اولویت‌بندی بیماران در سالن‌های انتظار بخش اورژانس بررسی کنند.

این ارزیابی می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره قابلیت استفاده از سامانه در محیط‌های بالینی واقعی و نقش احتمالی آن در کمک به مدیریت روند پذیرش و رسیدگی به بیماران فراهم کند.

در مجموع، نتایج این مطالعه ظرفیت هوش مصنوعی را برای پشتیبانی از فرایند تشخیص پزشکی و سازمان‌دهی بررسی‌های بالینی نشان می‌دهد. با این حال، عملکرد گزارش‌شده در آزمون‌های پژوهشی به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره کارایی این ابزار در همه شرایط درمانی کافی نیست. تعیین جایگاه آن در مراقبت از بیماران به ارزیابی‌های بالینی بیشتر و بررسی دقیق مزایا و محدودیت‌های آن نیاز دارد.