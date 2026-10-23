پیکر دو پسر ۸ و ۱۰ ساله اهل سیستان‌وبلوچستان که مفقودی آنان در روستای دهملا شاهرود اعلام شده بود، در استخر این روستا پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ، سرپرست فرمانداری شاهرود گفت: پیکر دو پسر ۸ و ۱۰ ساله اهل سیستان‌وبلوچستان که مفقودی آنان در روستای دهملا اعلام شده بود، پس از جست‌وجوی تیم‌های امدادی در استخر آب این روستا پیدا شد.

مهدی براری افزود: پس از اعلام مفقودی این دو کودک، موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیم‌های جست‌وجو با انجام اقدامات لازم، پیکر آنان را در استخر آب پیدا و از محل خارج کردند.

براری با اشاره به غرق‌شدن این دو کودک، جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع حادثه اعلام نکرد.