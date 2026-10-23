رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: بر اثر انفجار گاز در کوی مهدیس، چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی با اشاره به اینکه این حادثه در ساعت ۷:۲۳ دقیقه امروز جمعه یکم آبان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اهواز اطلاع رسانی شد، افزود: در این حادثه که در یک مجتمع چهار واحد رخ داد، یکی از واحد‌ها دچار تخریب و به سایر واحد‌ها آسیب وارد شد.

وی با اشاره به اینکه در عملیات اطفای حریق و نجات مصدومان ۱۵ نفر از آتش نشانان با تجهیزات امدادی و خاموش کردن آتش حضور داشتند، ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم که جهت درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خاطر نشان کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.