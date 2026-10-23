نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای بخش گتاب بابل، پاسداری از آرمان‌های شهدا را مسئولیتی سنگین دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یادواره شهدای بخش گتاب شهرستان بابل با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و جمعی از مسئولان و با سخنرانی محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

منان رئیسی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، به شهادت رهبر شهید اشاره کرد و گفت: خون رهبر شهیدمان از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و این فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌ها، مسئولیت همگان را در پاسداری از آرمان‌های شهدا سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، ایثار، غیرت، شجاعت و ازخودگذشتگی را از ویژگی‌های برجسته شهدا برشمرد و افزود: شهدا با گذشتن از جان خود، امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زدند و با نثار خونشان، درس وفاداری، مقاومت و ایستادگی را به نسل‌های آینده آموختند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان و نوجوانان دانست.

منان رئیسی همچنین از برگزارکنندگان این یادواره قدردانی کرد و حضور مردم در میدان‌ها و صحنه‌های مختلف را نشانه همراهی و پشتیبانی آنان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.