همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور دانش‌آموزان، اولیاء و مربیان سریش آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رویداد که با همکاری مشترک اداره آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و هیئت ورزش‌های همگانی ساماندهی شده بود راس ساعت ۸ صبح در میدان شهدای شهر آغاز و با طی خیابان شهید مدنی آغاز شد و در محدوه ورزشگاه سریش آباد تجمع کردند.

در پایان این همایش به قید قرعه به تعدادی ۱۶ نفر از شرکت کنندگان جوایزی نظیر کارت هدیه و سایر اقلام تشویقی اهدا شد.

این اقدام با هدف قدردانی از حضور فعال شرکت کنندگان و تداوم مشارکت در برنامه‌های سلامت محور انجام گرفته است.