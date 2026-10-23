رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در شرایط بحرانی باید برای هر روز و حتی هر لحظه، برنامه و مدل‌های جایگزین داشته باشیم؛ چراکه ممکن است امکان اتخاذ یا اجرای تصمیمات بلندمدت فراهم نباشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانگیر در نشست با مدیران حوزه تأمین و توزیع آب و گاز استان خراسان رضوی گفت: با اشاره به مطالعات انجام‌شده برای مدیریت شرایط بحرانی آب، بر ضرورت انجام مطالعات به‌صورت بین‌دستگاهی تأکید کرد و افزود: نباید هر دستگاه بدون اطلاع از مطالعات و برنامه‌های سایر دستگاه‌ها به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری و مطالعه کند.

جهانگیر با انتقاد از اجرای برخی پروژه‌ها بدون توجه به طرح آمایش سرزمین، گفت: در مواردی پروژه‌هایی آغاز شده که پس از صرف هزینه‌های قابل توجه مشخص شده از اساس با مطالعات آمایش سرزمین انطباق نداشته است. نمونه‌هایی از این موضوع را در خصوص برخی سد‌های کشور شاهد بوده‌ایم که امروز از نظر علمی، اشکالات آنها مسجل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف در این بخش را ضروری دانست و گفت: باید بررسی کنیم کشور‌های مختلف چگونه توانسته‌اند هم مصرف آب را کاهش دهند و هم به کشاورزی خود آسیب وارد نکنند.

جهانگیر افزود: باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کنیم که ضمن برخورداری از بازدهی مناسب، مصرف آب کمتری داشته باشند. الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی نیازمند اصلاح جدی است.

جهانگیر با بیان اینکه صرفه‌جویی در بخش آب شرب و خانگی، در مقایسه با میزان مصرف بخش کشاورزی تأثیر محدودتری دارد، بر ضرورت استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده در کشاورزی تأکید کرد و خواستار تسریع در این روند شد.

جهانگیر با اشاره به ضرورت استفاده از راهکار‌های جایگزین برای تأمین آب، گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ پروژه‌های جایگزین برویم و اگر پروژه انتقال آب از دریا از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است و امکان تسریع در اجرای آن وجود دارد، باید تقویت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی باید واقعی و مبتنی بر مدیریت سیستمی باشد، اظهار کرد: فشار صرفه‌جویی نباید فقط بر مصرف‌کننده باشد؛ بلکه در مسیر انتقال آب نیز ظرفیت قابل توجهی برای کاهش هدررفت وجود دارد.

جهانگیر با اشاره به فرسودگی برخی خطوط انتقال و تأسیسات آب، بر ضرورت جایگزینی لوله‌ها و تأسیسات قدیمی با مدل‌های روز، بازطراحی مهندسی مسیر‌ها و شناسایی و رفع نشتی‌ها تأکید کرد.

جهانگیر ادامه داد: باید مشخص شود چه میزان از آب در مشهد به دلیل نشتی لوله‌های فرسوده هدر می‌رود و آیا تمام نقاط دارای نشتی شناسایی شده‌اند یا خیر. ممکن است ماه‌ها و سال‌ها آب در زیر زمین هدر برود، بدون اینکه متوجه آن شویم.

جهانگیر با اشاره به مصرف آب در فضای سبز شهری، گفت: ما کشور کم‌آبی هستیم، اما بخش قابل توجهی از منابع آب در فضای سبز مصرف می‌شود. در بسیاری از کشور‌های دنیا، فضای سبز بر اساس بارش‌های طبیعی یا با استفاده از پساب تصفیه‌شده و بازگرداندن آن به چرخه مصرف مدیریت می‌شود و نباید اجازه داد منابع ارزشمند آب هدر برود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت مدیریت فوری شکستگی‌ها و نشتی‌های شبکه آب تأکید کرد و گفت: موضوع سرقت آب، شکستگی لوله‌ها و موارد مشابه باید جدی گرفته شود. گاهی تعمیر یک شکستگی بیش از یک روز طول می‌کشد و در این مدت حجم قابل توجهی آب هدر می‌رود.

جهانگیر با اشاره به موضوع آب و برق رایگان برای برخی مجموعه‌های خدماتی، گفت: در این زمینه باید بازنگری شود؛ چراکه وقتی آب یا برق رایگان در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌گیرد، مدیریت مصرف دشوارتر می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حتی اگر هزینه مورد نیاز یک مرکز به‌صورت نقدی در اختیار آن قرار گیرد، بهتر از رایگان کردن آب و برق است؛ چراکه در این صورت مدیر مجموعه برای مدیریت مصرف و تأمین هزینه‌ها انگیزه بیشتری خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با بازطراحی الگوی مصرف و جایگزین کردن سازوکار‌هایی مانند سهمیه‌بندی یا بازپرداخت هزینه، می‌توان فرهنگ مدیریت مصرف آب، برق و گاز را تقویت و به کاهش ناترازی‌ها کمک کرد.

جهانگیر با اشاره به اجرای طرح نصب کنتور‌های مجزا برای واحد‌های آپارتمانی در استان خراسان رضوی، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با نصب کنتور‌های جداگانه مشخص می‌شود چه کسی صرفه‌جویی و چه کسی مصرف بیشتری دارد.

جهانگیر افزود: در برخی شهر‌ها وقتی چند واحد آپارتمانی دارای یک کنتور مشترک هستند، هزینه به‌صورت میانگین تقسیم می‌شود و فردی که مصرف کمتری دارد، عملاً هزینه مصرف بیشتر دیگران را نیز پرداخت می‌کند و در نتیجه انگیزه صرفه‌جویی کاهش می‌یابد.

جهانگیر پیشنهاد کرد: این طرح در صورت امکان، از سطح توصیه فراتر رفته و به یک الزام قانونی تبدیل شود تا علاوه بر مدیریت دقیق‌تر مصرف، از بروز اختلافات میان ساکنان ساختمان‌ها نیز جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی افزود: باید به فاضلاب و پساب مانند یک محصول نگاه کنیم؛ همان‌گونه که از نفت خام محصولات مختلفی استخراج می‌شود، می‌توان از پساب نیز استفاده‌های متنوعی داشت؛ بنابراین بازطراحی روش‌های استفاده از فاضلاب برای بهینه‌سازی و بهره‌وری، اهمیت زیادی دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رهاسازی فاضلاب موجب آلودگی محیط زیست و سفره‌های زیرزمینی و ایجاد مشکلات بهداشتی می‌شود، اما اگر فاضلاب مدیریت و کنترل شود، می‌تواند به درآمد و سرمایه‌ای ملی تبدیل شده و دوباره به چرخه زندگی بازگردد.

جهانگیر در خصوص ناترازی برق نیز گفت: افرادی که با سوءاستفاده از ماینر‌ها و تولید غیرمجاز رمزارز به شبکه برق خسارت وارد می‌کنند، باید به‌صورت جدی شناسایی شوند و برخورد بازدارنده و عبرت‌آموز با آنها صورت گیرد.