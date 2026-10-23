به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی سمند در محور ارومیه - تبریزدریافت و نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۲ فوتی و ۱مصدوم داشت که فوتی‌های حادثه پس از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند و مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.