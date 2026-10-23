پاراآسیایی ناگویا؛ طلا و برنز ۱۰۰ متر کرال پشت به ایران رسید

شناگران کشورمان با قرار گرفتن در رده‌های اول و سوم مرحله فینال رقابت‌های ۱۰۰ متر کرال پشت مردان به مدال طلا و برنز راه پیدا کردند.