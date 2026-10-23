پاراآسیایی ناگویا؛ طلا و برنز ۱۰۰ متر کرال پشت به ایران رسید
شناگران کشورمان با قرار گرفتن در ردههای اول و سوم مرحله فینال رقابتهای ۱۰۰ متر کرال پشت مردان به مدال طلا و برنز راه پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در آخرین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ظریفپور و ابوالفضل ملک اولادی نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس S9 به مصاف حریفانشان رفتند و یک طلا و برنز کسب کردند.
ابوالفضل ظریفپور با ثبت زمان ۱.۰۴.۲۶ در رده نخست قرار گرفت و مدال طلا را به دست آورد. ابوالفضل ملک اولادی هم با زمان ۱.۰۷.۸۸ در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.
مدال نقره هم به شناگر سنگاپور با زمان ۱.۰۵۱۰ رسید.