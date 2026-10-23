‎یدالله گودرزی، شاعر و نویسنده گفت: از سال ۱۳۹۵ به این فکر افتادم که در این حوزه فعالیت کنم، چراکه در آن زمان فعالیت‌های کمتری در این زمینه انجام می‌شد، و امروز دفتر پاسداشت زبان فارسی در این مسیر فعالیت می‌کند و امیدوارم بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و دامنه این فعالیت‌ها را گسترش دهیم.

یدالله گودرزی، شاعر، نویسنده و مدیر شبکه مجازی «آیین سخن» در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیما، به فعالیت‌های خود در زمینه نویسندگی، تولید برنامه‌های کوتاه و حضور در فضای مجازی اشاره کرد و راه‌اندازی شبکه مجازی «آیین سخن» را بخشی از تلاش‌های خود برای توجه به زبان فارسی دانست.

گودرزی با تأکید بر ضرورت نگاه متعادل و نقادانه به موضوع زبان فارسی اظهار کرد: معتقدم بخشی از نخبگان ما نیز در حوزه زبان فارسی به این زبان آسیب می‌زنند. نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی در این زمینه فعالیت می‌کنند که نمی‌دانم خروجی برخی از آنها چیست؛ اما دفتر پاسداشت زبان فارسی با وجود سابقه نه‌چندان طولانی، عملکرد خوبی داشته است.

یدالله گودرزی (متولد ۱۳۴۹، بروجرد) دارای تحصیلات حوزوی و کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است.

وی فعالیت جدی در عرصه شعر را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد و علاوه بر شاعری، در زمینه نقد ادبی، خوشنویسی و برنامه‌سازی در صدا و سیما نیز فعالیت دارد؛ و آثاری، چون «ناگهان بهار»، «بگذار عاشقانه بگویم» را منتشر کرده است.