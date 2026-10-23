امام جمعه موقت قزوین حضور مردم در صحنه را عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تقویت اقتدار کشور دانست و از مدیران خواست با خدمت‌رسانی بی‌منت، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بحضور مردم در صحنه‌های مختلف، را پشتوانه اصلی نظام در مقابله با تهدیدات خارجی دانست و گفت: این حضور پرشور، اقتدار دستگاه‌های دیپلماسی، انتظامی و نظامی کشور را تقویت می‌کند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه و تأثیر جنگ روانی بر افکار عمومی تصریح کرد: زمانی که آمریکا در اطراف منطقه ما پایگاه‌های متعددی داشت، نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و اکنون هم توانایی تحقق اهدافش را نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت مدیران در شرایط کنونی کشور گفت: مردم با وجود تحمل مشکلات و سختی‌های معیشتی، همچنان پای دفاع از دین، نظام و انقلاب خود ایستاده‌اند؛ ازاین‌رو، مدیران نیز باید با تلاش بی‌منت و حضور میدانی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کنند.

امام جمعه موقت قزوین، خدمت صادقانه و بی‌وقفه به مردم را از وظایف اصلی مدیران دانست و بر ضرورت تلاش برای رفع مشکلات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه تاریخی، فرهنگی و علمی قزوین اشاره کرد و گفت: این شهر در طول تاریخ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی افزود: قزوین در حوزه ادبیات و شعر، چهره‌های شاخصی همچون علی‌اکبر دهخدا، عارف قزوینی و عبید زاکانی را پرورش داده و در هنر خوشنویسی نیز میرعماد از مفاخر برجسته این شهر به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت قزوین همچنین با اشاره به جایگاه علمی و معنوی قزوین، بر پیشینه درخشان این شهر در عرصه علم و تقوا تأکید کرد.