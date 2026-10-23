کره جنوبی، در پی افزایش تنش در مرز دو کره؛ برای تعیین دقیق خط مرزی زمینی دو کشور و جلوگیری از درگیری‌های ناخواسته، پیشنهاد مذاکره نظامی داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، هم‌زمان با افزایش تنش‌های مرزی در شبه‌جزیره کره، کره جنوبی بار دیگر از کره شمالی خواست برای تعیین دقیق خط مرزی زمینی دو کشور و جلوگیری از درگیری‌های ناخواسته، وارد مذاکره نظامی شود.

وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد: این پیشنهاد با هدف روشن شدن موقعیت دقیق خط مرزی نظامی و کاهش احتمال برخورد‌های ناخواسته میان نیرو‌های دو طرف مطرح شده است. این درخواست پس از حادثه انفجار مین در منطقه غیرنظامی مرزی در ماه سپتامبر و مجروح شدن چند نظامی کره جنوبی مطرح می‌شود.

مقام‌های سئول همچنین مدعی‌اند نیرو‌های کره شمالی در جریان احداث جاده‌ها، ایجاد استحکامات و مین‌گذاری در نزدیکی خط مرزی نظامی، در مواردی از این خط عبور کرده‌اند؛ ادعایی که پیونگ‌یانگ آن را رد می‌کند.

در مقابل، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، روز پنج‌شنبه هشدار داد که بلندگو‌های تبلیغاتی ضد کره جنوبی در امتداد مرز به‌زودی در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند. پیونگ‌یانگ همچنین اقدامات نظامی سئول در نزدیکی مرز را تحریک‌آمیز توصیف کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روابط دو کره همچنان با اختلافات امنیتی و بی‌اعتمادی متقابل روبه‌روست و پیشنهاد‌های پیشین سئول برای ازسرگیری مذاکرات نظامی نیز به توافقی تازه منجر نشده است.

خط مرزی دو کره در پی توافق آتش‌بس سال ۱۹۵۳ و پایان جنگ کره شکل گرفت. دو کشور تاکنون پیمان صلح نهایی امضا نکرده‌اند و منطقه غیرنظامی میان آنها همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی شرق آسیاست.