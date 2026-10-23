معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:آذرشهر به‌ عنوان یکی از قطب‌های تولید حبوبات کشور ظرفیت ارزشمندی برای توسعه کشت، گسترش فرآوری محصولات و ایجاد پیوند میان کشاورزان و صنایع تبدیلی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اکبر فتحی در سومین جشنواره لپه و خشکبار آذرشهر با اشاره به اهمیت تولید لپه و نخود در آذرشهر خاطرنشان کرد: نگاه به حبوبات نباید صرفاً به‌ عنوان یک فعالیت کشاورزی محدود باشد، بلکه این محصولات از پایه‌های مهم امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند و باید با رویکردی جامع از مرحله تولید تا فرآوری و عرضه مورد توجه قرار گیرند.

وی آذرشهر را یکی از قطب‌های تولید حبوبات کشور دانست و گفت:مردم این منطقه از ظرفیت و توانمندی اقتصادی بالایی برخوردارند و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی می‌تواند زمینه افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

فتحی با اشاره به نقش نخود در تناوب زراعی اظهار کرد:قرار گرفتن این محصول در تناوب با غلات می‌تواند به بهبود حاصلخیزی خاک کمک کند و از این منظر توسعه کشت حبوبات علاوه بر آثار اقتصادی از نظر پایداری تولید و مدیریت منابع کشاورزی نیز اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه برنامه‌هایی برای توسعه کشت حبوبات در سطح کشور در دستور کار قرار دارد افزود: اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند. همچنین توجه به ویژگی‌های محصولات مقاوم به شرایط محیطی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف به‌ ویژه حوضه دریاچه ارومیه ضروری است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه، کشاورزی قراردادی را یکی از راهکار‌های موثر برای تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و صنایع فرآوری برشمرد و از کشاورزان خواست با توجه به مزایای این شیوه زمینه توسعه همکاری‌های پایدار با بخش صنعت را فراهم کنند.

فتحی گفت: توسعه کشاورزی قراردادی و ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید و فرآوری می‌تواند به افزایش اطمینان کشاورزان از بازار فروش، کاهش ریسک تولید و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی آنان کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خاطرنشان کرد: هدف آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و هم‌اندیشی میان فعالان این حوزه، ارتباط موثری میان کشاورز و صنعتگر برقرار شود تا ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات، قدرت پایداری و تاب‌آوری بخش کشاورزی نیز ارتقا یابد.

فتحی همچنین آمادگی خود را برای پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه کشت و فرآوری محصولات کشاورزی در سطح ملی اعلام کرد.