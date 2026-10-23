رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: کارشناسان رسمی به عنوان صاحبان تخصص، در فرآیند تحقق عدالت و کشف حقیقت نقش دارند و جایگاه این حرفه بر پایه صداقت، استقلال رأی و امانت‌داری استوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین دادخواه، در پیام تبریک این روز به کارشناسان سراسر کشور نوشته است: تصویب دو تعرفه دستمزد کارشناسی، ایجاد سامانه ۲۰۲۰ و راه‌اندازی سامانه سخاک از جمله اقدامات اخیری بوده که صورت گرفته است.

همچنین در چارچوب قانون تسهیل، تکلیف بیش از ۲۷ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های کارشناسی نیز مشخص شده است.

در حوزه آموزش و اتقان آرای قضایی و کمک به احقاق حق و کشف حقیقت هم، دوره‌های تخصصی در موضوعات ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، هوش مصنوعی، رمزارز‌ها و ساختمان برگزار شده است.