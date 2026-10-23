به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حضرت زهرا (س) یکی از پنج بانوی قدسی تاریخ جهان به شمار می رود و جایگاه بسیار رفیعی در دین اسلام دارد. آن حضرت (س) سومین معصوم، دختر معصوم، همسر معصوم و مادر معصوم و دارای ویژگی های ممتاز متعددی است. بی شک بر کسی پوشیده نیست که حضرت زهرا (س) مجموع صفات پدرشان، حضرت محمد (ص) را در خود دارند. حضرت زهرا (س) نه تنها صفات پدر را در خود داشتند، بلکه هر آنچه از علم، معرفت، اخلاق وایمان پدر در دست داشتند و برای دیگران به اشتراک می گذاشتند، که حقیقت اسلام زنده بماند و جاودانه شود.

امشب مصادف با شب شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) است؛ بانویی که نامش با دفاع از حق برای همیشه در تاریخ جاودانه شد. ولایت‌مداری فاطمه زهرا(س) همراه بودن با امیرالمومنین(ع) در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بود و در آخرین وصیت خود، دعوت به غافل نشدن از امام زمان(عج) کرد.

ولایت‌مداری فاطمه زهرا(س) تنها در یک عرصه خلاصه نمی‌شد. او همراه بودن با امیرالمومنین(ع) را در حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی، در همه ابعادش تجربه کرد. چه در فرزندداری و خانه‌داری و چه در فضای بیرون اجتماعی، در همه موارد با امیرالمومنین(ع) همراه و همگام بود.

یکی از ویژگی‌های مهم زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) که در آخرین وصیت‌نامه این بانوی بزرگوار نیز متجلی شده است، دعوت به غافل نشدن از امام زمان است. او در وصیت خود فرمود: «من هیچ وقت از امام زمانم غافل نبودم.» این جمله کوتاه اما عمیق، نشان‌دهنده بصیرت و معرفت بالای آن حضرت به مقوله امامت و ولایت است. حضرت فاطمه(س) به ما آموخت که باید به ولایت وفادار بود و در هیچ شرایطی، حتی در سخت‌ترین لحظات زندگی، از یاد امام زمان خود غافل نشویم.

درس امروز؛ عهد با ولایت

این وصیت حضرت زهرا(س) برای امروز ما نیز درس‌آموز است. در روزگاری که دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ شناختی و فرهنگی، اراده ملت‌ها را سست کنند، تمسک به سیره فاطمی و وفاداری به ولایت، بهترین راه عبور از بحران‌ها و فتنه‌هاست. بانوی دو عالم با ایستادگی خود در برابر ظلم و دفاع از حق امیرالمومنین(ع)، به همه نسل‌ها آموخت که ولایت‌مداری، یک انتخاب آگاهانه و یک تکلیف الهی است که باید با تمام وجود از آن محافظت کرد.

گزارش از زینب نجاتی