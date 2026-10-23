سرشماری الکترونیکی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان و عملیات میدانی آن از دوم آبان در استان اصفهان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس گروه طرح‌های آماری و سرشماری در سازمان برنامه و بودجه استان گفت:سرشماری ۱۴۰۵ در سه مرحله برنامه ریزی شده و در مرحله نخست تمرکز بر دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی است.

‌مریم طالبی افزود: آمارگیری یک تحول و نقشه راه در برنامه ریزی است و در مرحله دوم سرشماری اینترنتی و البته شامل خود اظهاری همه مردم نیست.

وی اضافه کرد:در مرحله سوم مراجعه حضوری ماموران آمارگیری فقط بخشی از جامعه را در بر می‌گیرد.

براساس برنامه ریزی‌ها سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در بازه زمانی یک ماهه اجرا می‌شود.

اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده است.