

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در اطلاعیه ای از عموم مردم استان برای حضور در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در میادین و اجتماعات دعوت کرد.

متن اطلاعیه شوای هماهنگی تبلیغات اسلامی بدین شرح است.



السلام علیک أیت‌ها الصدیقة الشهیدة

ایام سالروز شهادت جان‌سوز بانوی آب و آینه، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یادآور جایگاه رفیع زن در منظومه معرفتی اسلام و منزلت بی‌بدیل مادر در حیات امت و نقش تاریخی بانوان در صیانت از حق و عدالت است.

امروز، در روزگاری که جبهه استکبار و رژیم صهیونی با توسل به ترور و خشونت سازمان‌یافته، امنیت و آرامش ملت‌ها را هدف قرار داده، در پیروی از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، نام و خاطره زنان بزرگی می‌درخشد که در سنگر‌های مقاومت، ایمان و دفاع از وطن و ولایت، جان خویش را تقدیم کردند.

شهیده سیده بشری خامنه‌ای، شهیده زهرا حداد عادل، شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، شهیده دکتر نصرت افتخاری، بانوی خدمتگزار و معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان‌وبلوچستان، شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان، شهیده زینب تیموریان، شهیده فاطمه مرادی، شهیده فاطمه خزایی، شهیده زهرا خزایی و دیگر زنان و دخترانی که در حملات دشمن به شهادت رسیدند و همچنین مادران، دختران و زنان بی‌شماری که در لبنان و غزه، زیر آوار خانه‌ها و در میانه حملات بی‌رحمانه رژیم اشغالگر مظلومانه به شهادت رسیدند. یاد این شهیدان، روایت مشترک زنانی است که در برابر اشغال، تروریسم و سلطه ایستادند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی، با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و پاسداشت مقام والای زنان شهید ایران اسلامی و جبهه مقاومت، از عموم مردم استان، به‌ویژه بانوان مؤمن، بصیر و انقلابی، دعوت می‌کند در اجتماعات شبانه سراسری امشب و فردا شب حضوری پرشور و آگاهانه داشته باشند و با برگزاری آیین‌های سوگواری فاطمی، گرامی‌داشت یاد زنان شهید و برافراشتن نماد‌های مقاومت و همبستگی، پیوند میان فرهنگ فاطمی، عزت زن مسلمان، دفاع از میهن و ایستادگی در برابر جبهه ظلم و استکبار را به نمایش بگذارند.