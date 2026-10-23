وزش باد در روز شنبه دوم آبان در شهر‌های آبادان و خرمشهر باعث برخاستن کرد و خاک محلی و موقتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (بویژه طی فردا) با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق دربرخی از نقاط استان (بویژه نیه شمالی و نیمه غربی) مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به میزان وزش باد طی فردا در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.