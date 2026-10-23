میز خدمت در روستای اشمان دهکا بندر کیاشهر، با حضور نماینده مجلس، جمعی از مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این میز خدمت، مردم روستای اشمان دهکا و مناطق همجوار، مشکلات، مطالبات و دغدغه‌های خود را به‌صورت چهره‌به‌چهره و بی‌واسطه با مسئولان در میان گذاشتند و پاسخ‌های لازم را از زبان متولیان امور دریافت کردند.

مدیران و رؤسای دستگاه‌های حاضر نیز به بررسی مشکلات پرداختند و در خصوص مسائل قابل رفع در همان جلسه تصمیم‌گیری کرده و دستورات لازم را صادر کردند.

بخشی از مطالبات نیز که نیازمند پیگیری یا هماهنگی بیشتر بود، در قالب مصوبات مشخص برای اقدام در کوتاه‌ترین زمان، ثبت و به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شد.

حاضران در این نشست، برگزاری میز‌های خدمت در روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار را گامی مؤثر در جهت کاهش فاصله میان مردم و مسئولان و تسریع در رفع مشکلات دانستند و بر تداوم این روند و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کردند.