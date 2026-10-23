چین با انتقاد از محدودیت‌های دولت آمریکا علیه همکاری‌های پژوهشی با مؤسسات چینی، از واشنگتن خواست به اقدامات تبعیض‌آمیز و سیاسی‌سازی تحقیقات علمی، پایان دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ازپکن، وزارت بازرگانی چین با انتقاد از محدودیت‌های دولت آمریکا علیه همکاری‌های پژوهشی با مؤسسات چینی، از واشنگتن خواست به آنچه پکن اقدامات تبعیض‌آمیز و سیاسی‌سازی تحقیقات علمی می‌خواند، پایان دهد و حقوق قانونی مراکز تحقیقاتی چین را محترم بشمارد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز جمعه در واکنش به اقدام وزارت دفاع آمریکا برای محدود کردن همکاری‌های پژوهشی برخی دانشگاه‌های این کشور با مؤسسات خارجی قرارگرفته در فهرست موسوم به «۱۲۸۶» اعلام کرد، پکن با تعمیم مفهوم امنیت ملی و تبدیل تبادلات علمی به ابزاری سیاسی مخالف است.

این سخنگو گفت: اقدامات آمریکا، مراکز پژوهشی این کشور را برای قطع همکاری با نهاد‌های چینی تحت فشار قرار می‌دهد و روند عادی تبادلات علمی و فناوری میان دو کشور را مختل می‌کند. به گفته وی، چنین رویکردی نه‌تنها به همکاری‌های علمی چین و آمریکا آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند پیشرفت خود آمریکا در حوزه علم، فناوری و نوآوری را نیز تضعیف کند.

وزارت بازرگانی چین با تأکید بر اینکه گسترش همکاری‌های پژوهشی به سود هر دو کشور است، از واشنگتن خواست به واقعیت‌ها و قواعد رایج همکاری‌های علمی بین‌المللی احترام بگذارد و به محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه مؤسسات پژوهشی چینی پایان دهد. این وزارتخانه همچنین هشدار داد چین برای صیانت از حقوق و منافع مشروع مراکز تحقیقاتی خود، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

وزارت دفاع آمریکا چند روز پیش اعلام کرده بود که ۳۰ دانشگاه آمریکایی بررسی روابط پژوهشی خود با نهاد‌های خارجی درج‌شده در فهرست موسوم به «۱۲۸۶» را به پایان رسانده‌اند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در این فرایند بیش از ۸۰ اقدام مرتبط با خاتمه همکاری یا رفع نگرانی‌های امنیتی در این دانشگاه‌ها انجام شده است؛ اقداماتی که علاوه بر قطع برخی همکاری‌ها با نهاد‌های فهرست‌شده، موارد دیگری را نیز دربر می‌گرفت.

هم‌زمان، جان مولینار، رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا درباره چین، در نامه‌ای خواستار گسترش این فهرست و اضافه شدن ۵۸ دانشگاه و ۶۲ آزمایشگاه فناوری چینی شده است. این پیشنهاد حوزه‌هایی از جمله نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی را دربر می‌گیرد.

فهرست موسوم به «۱۲۸۶» در چارچوب مقررات امنیت پژوهش وزارت دفاع آمریکا تنظیم شده است و قرار گرفتن یک نهاد در آن می‌تواند بر امکان دریافت بودجه پژوهشی این وزارتخانه برای همکاری با آن نهاد اثر بگذارد.

اختلاف بر سر همکاری‌های علمی و فناوری یکی از محور‌های تنش میان پکن و واشنگتن است. دولت آمریکا این محدودیت‌ها را با نگرانی‌های امنیت ملی و حفاظت از تحقیقات دارای بودجه فدرال توجیه می‌کند؛ در مقابل، چین معتقد است تعمیم ملاحظات امنیتی به همکاری‌های پژوهشی، تبادلات علمی عادی را مختل می‌کند و مانعی در برابر نوآوری جهانی به وجود می‌آورد.