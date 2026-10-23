چهرقان از توابع شهرستان کمیجان استان مرکزی با تربیت ۱۰۰ حافظ قرآن به روستای قرآنی ایران شهرت یافته است.

روستای چهرقان از توابع شهرستان کمیجان که در فاصله ۱۳۰ کیلومتری اراک مرکز استان مرکزی واقع شده است و به روستای قرآنی ایران شهرت یافته است.

نزدیک به ۱۰۰ نفر در این روستا حافظ یک جزء تا سی جزء کلام وحی هستند.

۱۰۰ نفر دیگر هم کار قرائت و روخوانی کلام وحی را زیر نظر مربیان قرآنی این روستا انجام می‌دهند.

۱۷ سال پیش بود که یک روحانی حافظ قرآن به روستای پدری خود آمد و آموخته‌های خود را به خواهرش آموزش داد.

خانم سارا نبی لو، نیز بعد از حفظ کلام وحی از ۱۴ سال پیش کار آموزش قرآن را در روستای چهرقان از سر گرفت.

با همت این بانو و اشتیاق اهالی چهرقان و با دستان خالی در این سال‌ها قریب به ۲۰۰ فعال قرآنی در این روستا تربیت شد.