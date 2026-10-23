به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا گودرزی در پیامی به مناسبت اول آبان، روز آمار و برنامه‌ریزی، با تبریک این روز به فعالان حوزه آمار کشور اظهار کرد: نظام آماری کشور در سال ۱۴۰۵ شاهد دو تحول اساسی است که نخستین مورد، ارتقا و بالندگی نظام آماری همراه با گسترش تعاملات و ارتباطات آن با نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی است.

رئیس مرکز آمار ایران، استانداردسازی تعاریف آماری، تنوع‌بخشی به سبد تولیدات آماری، توجه به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، گردشگری و محیط زیست، افزایش همکاری با زیست‌بوم دانشگاهی و دانش‌بنیان، تعامل با اتاق‌های بازرگانی و اصناف و اهتمام به انتشار آمار‌های رسمی را از نمونه‌های این تحول برشمرد.

گودرزی دومین تحول اساسی را اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا عنوان کرد و افزود: این رویکرد را می‌توان انقلابی در نظام آماری کشور دانست که با بهره‌گیری از توان تخصصی نیرو‌های مجرب، داده‌های اداری، روش‌های نوین آماری و فناوری‌های جدید، ایران را در زمره کشور‌های پیشرو آسیا و جهان قرار داده و یکی از اهداف دیرینه متولیان حوزه آمار را محقق کرده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این رویکرد، گام نخست در مسیر تعالی نظام آماری کشور است، تصریح کرد: این مسیر با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه است، اما دغدغه‌ها و مخاطرات پیش روی همکاران مرکز آمار ایران، کارشناسان و مدیران استانی و شبکه علمی همکار، مانع پیشبرد این طرح نشده است.

گودرزی همراهی مدیران سازمان برنامه و بودجه و تلاش کارشناسان این سازمان و همچنین راهبری رئیس سازمان را در پیشبرد این مسیر دشوار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: این مسیر تا حد قابل قبولی پیموده شده و آغازگر تحولی مهم‌تر در سال ۱۴۰۶ خواهد بود.