به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت سید احمد موسوی، پدر گرامی شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت خادم مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، مرحوم «سید احمد موسوی» (رحمةالله علیه)، پدر گرامی و بزرگوار اسوه مقاومت و استواری، رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح، امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

آن مرحوم از مؤمنان صادق و پرچم‌داران تربیت نسلی از مجاهدان مؤمن بود که عمر خود را در مسیر اهداف عالیه اسلام و انقلاب اسلامی صرف کرد و سرانجام به فرزند شهیدش پیوست.

بدون تردید، تربیت فرزندی صالح، بصیر و شجاع همچون امیر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی که عمر با برکت خود را وقف صیانت از استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار امت اسلامی کرد و در سنگر خطیر ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح در جریان حمله رژیم جنایتکار آمریکایی صهیونی در «جنگ تحمیلی سوم» به درجه رفیع شهادت نائل آمد، کارنامه درخشان و ماندگاری از این پدر مؤمن و فداکار به یادگار گذاشته است.

نقش سترگ و راهبردی آن فرمانده عالی‌قدر در مدیریت کلان دفاعی کشور و مقابله قاطع با استکبار جهانی و رژیم خبیث صهیونی در جنگ تحمیلی دوم، سند زرینی بر همبستگی ناگسستنی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایثارگری‌های بی‌بدیل فرزندان غیور ملت است.

اینجانب فقدان این پدر پارسا و مجاهد را به خانواده گران‌قدر موسوی، آحاد رزمندگان، فرماندهان، مسئولان نیرو‌های مسلح و آحاد دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن سفرکرده علو درجات و حشر با صالحان و فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی