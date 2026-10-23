به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابت‌های پارادوومیدانی در روز پنجم بازی‌های پارااسیایی با برگزاری رقابت‌های پرتاب دیسک کلاس F ۵۱/۵۲/۵۳ آغاز شد و حنان کعب عمیر ورزشکار خوزستانی به مصاف حریفان خود رفت.

در این رقابت‌ها این بانوی پرافتخار خوزستانی با ثبت حد نصاب ۱۰ متر و ۳۶ سانتی متر و کسب امتیاز ۷۰۴ ضمن ایستادن در سکوی دوم نشان نقره را بدست آورد.

تاکنون ورزشکاران خوزستانی ۱۱ نشان رنگارنگ در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۰۶ ناگویا ژاپن را کسب کرده‌اند.