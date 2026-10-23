در نشست مشترک کارآفرینان و صنعتگران شهرستان میبد با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد بر تعامل سازنده برای حل مشکلات زیست‌محیطی و حمایت از تولید و اشتغال تأکید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست، رئیس انجمن کاشی ایران، با اشاره به اهتمام جدی صنعتگران میبدی در رعایت ضوابط زیست‌محیطی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده صنعت شهرستان تأکید کرد و گفت: مسیر پیش رو باید به‌گونه‌ای باشد که حفاظت از محیط‌زیست و حمایت از تولید و اشتغال، به‌صورت توأمان و هم‌افزا مورد توجه قرار گیرد.

صفدری‌زاده همچنین با هشدار نسبت به استفاده ابزاری از موضوعات زیست‌محیطی برای اهداف غیرتخصصی و سیاسی، خواستار حفظ نگاه کارشناسی، مسئولانه و دقیق در اطلاع‌رسانی‌ها و تصمیم‌گیری‌های این حوزه شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد نیز با ابراز خوش‌بینی نسبت به حل چالش‌های موجود از طریق همکاری مشترک گفت: اینکه بتوانیم دغدغه‌های زیست‌محیطی را با اراده و همکاری خود صنایع برطرف کنیم، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است.

اکبری با اشاره به دغدغه‌های طرح‌شده از سوی صنعتگران درباره بازتاب رسانه‌ای مسائل صنعتی افزود: مسائل زیست‌محیطی باید با نگاه تخصصی دنبال شود؛ موضوعات قانونی مطابق ضوابط پیگیری خواهد شد، اما تشخیص و بررسی آلودگی‌ها نیازمند نظر کارشناسی از سوی دستگاه مرجع و مسئول است.

مدیرکل محیط‌زیست استان در پایان از شهروندان خواست مطالبات و دغدغه‌های محیط‌زیستی خود را از مراجع تخصصی پیگیری کنند.

دادستان میبد نیز در این نشست صیانت از محیط‌زیست را در کنار حفظ اشتغال و تداوم تولید، از مطالبات اصلی برشمرد و گفت: با تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و صاحبان صنایع می‌توان ضمن رفع چالش‌های زیست‌محیطی، از تعطیلی واحد‌های تولیدی، تهدید اشتغال کارگران و آسیب به روند تولید و ارزآوری جلوگیری کرد.

اقبالی با تأکید بر اینکه مسائل زیست‌محیطی نباید به عاملی برای تقابل و دوقطبی‌سازی میان صنعتگران، کارآفرینان و شهروندان تبدیل شود، افزود: صاحبان صنایع ضمن حساسیست نسبت به تبعات قانونی تخلفات احتمالی، باید بدانند که قانون‌مداری خط قرمز دستگاه قضایی است.